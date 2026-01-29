Forte di due Golden Globes e in corsa per gli Oscar, il film di Kleber Mendonça Filho ambientato durante la dittatura militare brasiliana arriva al cinema oggi, 29 gennaio 2026 Una riflessione sulla violenza e sulle tensioni della dittatura militare brasiliana nell'acclamato film di Kleber Mendonça Filho, L'agente segreto, nelle sale italiane a partire dal 29 gennaio, con Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e in collaborazione con Rarovideo Channel. Wagner Moura, qui in una delle sue migliori interpretazioni, ha già conquistato un Golden Globe come miglior attore, primo brasiliano a vincere nella categoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'agente segreto: il film pluripremiato con Wagner Moura da oggi è al cinema

Approfondimenti su Kleber Mendonça Filho

Wagner Moura, attore brasiliano, ha saputo distinguersi grazie a un'ampia gamma di interpretazioni, da Pablo Escobar in Narcos a personaggi complessi in Tropa de Elite e Civil War.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kleber Mendonça Filho

Argomenti discussi: L’agente segreto – Un thriller mozzafiato che intreccia politica e tensione e quattro nomination agli Oscar 2026; L'agente segreto, recensione: la memoria come cinema totale; L'agente segreto; L’agente segreto, misteri e politica nella sala buia.

L'agente segreto è il film più sorprendente degli Oscar 2026 (e Chalamet deve tremare)Il protagonista Wagner Moura è uno sfidante di tutto rispetto nella corsa alla statuetta. Il thriller, diretto da Kleber Mendonça Filho, arriva in Italia il 29 gennaio ... vanityfair.it

L’agente segreto – Un thriller mozzafiato che intreccia politica e tensione e quattro nomination agli Oscar 2026Se non andate a vedere L’agente segreto, il film brasiliano diretto da Kleber Mendonça Filho, candidato a quattro premi Oscar, le sale devono chiudere e di ... ilfattoquotidiano.it

Il protagonista Wagner Moura è uno sfidante di tutto rispetto nella corsa alla statuetta. Il thriller, diretto da Kleber Mendonça Filho, arriva in Italia il 29 gennaio x.com

Il titolo non deve trarre in inganno: L’agente segreto non è un film di spionaggio, è un ritratto intimo e storico insieme, con una splendida interpretazione di Wagner Moura - facebook.com facebook