L' agente segreto | il film pluripremiato con Wagner Moura da oggi è al cinema
Forte di due Golden Globes e in corsa per gli Oscar, il film di Kleber Mendonça Filho ambientato durante la dittatura militare brasiliana arriva al cinema oggi, 29 gennaio 2026 Una riflessione sulla violenza e sulle tensioni della dittatura militare brasiliana nell'acclamato film di Kleber Mendonça Filho, L'agente segreto, nelle sale italiane a partire dal 29 gennaio, con Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e in collaborazione con Rarovideo Channel. Wagner Moura, qui in una delle sue migliori interpretazioni, ha già conquistato un Golden Globe come miglior attore, primo brasiliano a vincere nella categoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
L'agente segreto, Wagner Moura lotta per la sua vita nel trailer di uno dei film più attesi
Da Pablo Escobar a L’Agente Segreto: l’evoluzione (e la bravura) di Wagner Moura
Wagner Moura, attore brasiliano, ha saputo distinguersi grazie a un'ampia gamma di interpretazioni, da Pablo Escobar in Narcos a personaggi complessi in Tropa de Elite e Civil War.
