L' agente segreto Wagner Moura lotta per la sua vita nel trailer di uno dei film più attesi
Protagonista di questa stagione dei premi in corso e considerato uno dei migliori film dell'anno, l'ultima opera del regista brasiliano Kleber Mendonça Filho uscirà in sala il 29 gennaio Film Club Distribuzione e Minerva Pictures hanno diffuso in streaming il trailer de L'agente segreto, nuovo film di Kleber Mendonça Filho con protagonista la star di Narcos Wagner Moura. Il film è stato al centro della corrente stagione dei premi, dopo essere stato presentato con successo all'ultimo Festival di Cannes, dove si è aggiudicato i premi per la miglior regia e quello per il miglior attore andato proprio a Moura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
