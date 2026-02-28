LIVE Civitanova-Verona 1-2 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i veneti cercano la fuga per la finale 10-13

Nella sfida di Supercoppa Italiana volley 2026, Civitanova e Verona si affrontano con Verona in vantaggio 13-10. La partita si sta svolgendo in diretta e i veneti cercano di allungare il margine per assicurarsi un posto in finale. È possibile aggiornare la partita cliccando sul link dedicato, mentre alle 15 si gioca anche la semifinale tra Trento e Perugia.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 21-25 FINISCE QUI! VERONA VA IN FINALEEEE! Keita chiude il discorso con un grandissimo attacco in parallela. 21-24 Keita si fa murare. Verona inizia a giocare con il braccino corto. 20-24 Mani fuori di Bottolo, con Civitanova che rosicchia un altro punto a Verona che ha altri quattro match point. 19-24 Mani fuori di Nikolov sul muro di Keita. Ci sono altri cinque tentativi per Verona. 18-24 DARLAN! Il brasiliano prende Nikolov con la diagonale e manda Verona a match point! 17-23 In rete il servizio di Loeppky. Verona vicina alla prima finale di Supercoppa della storia.