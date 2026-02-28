Volley la Consar riparte dalla sfida casalinga contro Sorrento

La Consar Ravenna torna in campo dopo la pausa per la finale della Del Monte Coppa Italia di A2 e si prepara ad affrontare in casa la sfida contro Sorrento. La squadra si concentra sull’ultimo scorcio di campionato, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in vista delle prossime giornate. La partita si gioca nel palazzetto di Ravenna, con i giocatori pronti a scendere in campo.

Dopo la sosta per la finale di Coppa Italia, la A2 riprende il suo cammino con le ultime sette giornate. Al Pala De Andrè arriva la matricola campana, ottava in classifica Passata la sosta per la finale della Del Monte Coppa Italia di A2, la Consar Ravenna torna in campo per affrontare l’ultima parte della stagione regolare. Mancano sette partite, da giocare interamente nel mese di marzo, dove sono previsti due turni infrasettimanali. Dall’alto del suo terzo posto in classifica, con 38 punti, la formazione di Valentini punta a un finale da protagonista per provare a mantenere il podio e a contendere la seconda piazza all’Abba Pineto, fresco vincitore della Coppa Italia, e avanti di tre lunghezze. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

