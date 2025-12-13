Volley contro Catania la Consar cerca l’ottava vittoria di fila
La Consar Ravenna punta a mantenere la sua striscia positiva contro Catania, contando già sette vittorie consecutive. Con un vantaggio di sette punti rispetto alla scorsa stagione, la squadra cerca di consolidare il primato in classifica nel match casalingo di domani, alimentando il suo momento di forma eccezionale.
Forte di una striscia, tuttora aperta, di sette successi consecutivi, e del primato in solitudine in classifica con sette punti in più rispetto alla stagione passata, la Consar Ravenna non vuole certo fermarsi e anzi punta ad alimentare i suoi numeri sontuosi, nel match casalingo di domani. Ravennatoday.it
Volley, contro Catania la Consar cerca l’ottava vittoria di fila - La compagine ravennate, prima in classifica, punta ad aumentare la sua serie positiva nel match al Pala De Andrè ... ravennatoday.it
Pallavolo A2M – La Sviluppo Sud Catania in campo nella tana della capolista Ravenna - it) Altra sfida da circoletto rosso per la Sviluppo Sud Catania impegnata domenica pomeriggio alle ore 18. ivolleymagazine.it
#Volley - Sfida alla capolista per la Sviluppo Sud Catania - facebook.com facebook
Svengono in campo e non respirano: #Volley, a Catania tragedia sfiorata e 15 atlete in ospedale x.com
LIVE Volley Serie C | Teams A2A Catania vs Liberamente Aci Catena – Domenica ore 16:30