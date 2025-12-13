Volley contro Catania la Consar cerca l’ottava vittoria di fila

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Consar Ravenna punta a mantenere la sua striscia positiva contro Catania, contando già sette vittorie consecutive. Con un vantaggio di sette punti rispetto alla scorsa stagione, la squadra cerca di consolidare il primato in classifica nel match casalingo di domani, alimentando il suo momento di forma eccezionale.

Forte di una striscia, tuttora aperta, di sette successi consecutivi, e del primato in solitudine in classifica con sette punti in più rispetto alla stagione passata, la Consar Ravenna non vuole certo fermarsi e anzi punta ad alimentare i suoi numeri sontuosi, nel match casalingo di domani. Ravennatoday.it

volley contro catania consarVolley, contro Catania la Consar cerca l’ottava vittoria di fila - La compagine ravennate, prima in classifica, punta ad aumentare la sua serie positiva nel match al Pala De Andrè ... ravennatoday.it

volley contro catania consarPallavolo A2M – La Sviluppo Sud Catania in campo nella tana della capolista Ravenna - it) Altra sfida da circoletto rosso per la Sviluppo Sud Catania impegnata domenica pomeriggio alle ore 18. ivolleymagazine.it

volley contro catania la consar cerca l8217ottava vittoria di fila

© Ravennatoday.it - Volley, contro Catania la Consar cerca l’ottava vittoria di fila

LIVE Volley Serie C | Teams A2A Catania vs Liberamente Aci Catena – Domenica ore 16:30

Video LIVE Volley Serie C | Teams A2A Catania vs Liberamente Aci Catena – Domenica ore 16:30