A metà stagione di Serie B maschile, il tecnico Cei analizza i risultati della Pallavolo Massa Carrara, attualmente all’ultimo posto in classifica. La pausa di tre settimane offre l’occasione per valutare l’andamento del campionato e individuare le aree di miglioramento. La società e la squadra sono consapevoli delle sfide ancora da affrontare e puntano a migliorare il rendimento nel girone di ritorno.

Il campionato di Serie B maschile si è messo in pausa e per la Pallavolo Massa Carrara è tempo di un primo bilancio al termine di un girone d’andata che la vede all’ultimo posto della classifica e non può certamente lasciarla soddisfatta. "Siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo fare di più – sono le parole del coach Luca Cei –. Adesso abbiamo tre settimane davanti prima che riparta il girone di ritorno. Ripartiremo il 7 febbraio con una sfida importantissima a Cascia. Sarà necessario andare laggiù cercando di fare punti perché altrimenti il campionato diventerà veramente complicatissimo. Siamo sempre in condizioni buone perché, comunque, il gruppetto della salvezza è lì ma bisogna invertire il trend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley In Serie B il tecnico Cei approfitta della pausa di tre settimane per fare un bilancio della stagione. "Massa Carrara può e deve fare molto di più»

Leggi anche: Volley: quarto ko consecutivo per la squadra di Cei nel campionato di serie B. Massa Carrara in caduta libera. Anche a Grosseto non vince un set

