INVICTA SOLCAFFE 3 MASSA CARRARA 0 INVICTA SOLCAFFE GROSSETO: Lazzeretti, Spignese, De Matteis, Cordano, Corridori, Ferrari, Pellegrino, Alessandrini, Barbini, Gigi, Rossi, Ielasi, Benedettelli, Lorenzini. All. Rolando. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Nannini, Poli, Bagnoli. All. Cei. Arbitri: Amarisse e Almanza. Parziali: 25-23, 25-22, 25-18. MARINA DI GROSSETO – Quarta sconfitta consecutiva nel campionato maschile di serie B, girone E, per la Pallavolo Massa Carrara che in quest’ultimo mese non è riuscita più a conquistare neppure un set e vede la sua situazione di classifica precipitare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley: quarto ko consecutivo per la squadra di Cei nel campionato di serie B. Massa Carrara in caduta libera. Anche a Grosseto non vince un set

