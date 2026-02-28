Volley In Seconda Divisione e nel campionato Under 16 periodo difficile per il club apuano Mise le Under 14 consolidano il primato

Negli ultimi quindici giorni, il club apuano ha affrontato un momento complicato nel campionato di Seconda Divisione e nel torneo Under 16, mentre le squadre più giovani hanno ottenuto risultati diversi. La formazione Under 14 ha vinto tutte le partite disputate, mantenendo il primo posto in classifica. La squadra Under 16 e quella di Seconda Divisione, invece, hanno incontrato diverse difficoltà.

In queste ultime due settimane la Mise Volley si è “aggrappata“ alla sua formazione Under 14 che è stata l’unica a vincere le partite in programma. Nel campionato Csa le piccoline di coach Babbini si sono imposte per 3 a 0 contro il Tiger Volley e sempre con lo stesso risultato contro l’Oasi. Una bella serie di vittorie che le porta momentaneamente al primo posto con 9 punti in 3 partite. La compagine Under 16 ha invece subito due sconfitte consecutive. La prima netta, per 3-0, in casa del System Volley in una partita a senso unico dove solo nel secondo set c’è stata battaglia (23-25) mentre sia il primo che il terzo sono stati vinti agevolmente dalle padrone di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley In Seconda Divisione e nel campionato Under 16 periodo difficile per il club apuano. Mise, le Under 14 consolidano il primato Leggi anche: Volley Seconda Divisione, Under 16 e 14. Mise, bilancio positivo per i team giovanili. Prima squadra ko Il caso nel campionato under 16. Gioca in un club ma arbitra il match dei rivaliBESNATE (Varese) "Un antipatico disguido che può succedere ma non dobbiamo farne un dramma. Contenuti utili per approfondire Seconda Divisione. Temi più discussi: Pqp: sconfitta in Seconda Divisione femminile, vittoria di carattere per la Serie D maschile; Koru Volley debutta in Seconda Divisione: vittoria all’esordio per il progetto sostenuto da Aurora Volley Brindisi; Volley, bilancio Gymnasium: la Seconda Divisione schiaccia il Perfugas, doppio stop per l'Under 18; Una vittoria e una sconfitta per il Volley Barga nelle prime due gare del girone di ritorno di Seconda Divisione. Volley In Seconda Divisione e nel campionato Under 16 periodo difficile per il club apuano. Mise, le Under 14 consolidano il primatoIn queste ultime due settimane la Mise Volley si è aggrappata alla sua formazione Under 14 che è stata l’unica... In queste ultime due settimane la Mise Volley si è aggrappata alla sua formazione ... sport.quotidiano.net Virtus Volley Latina, agenda fitta tra quarti Under 13 e derby in Prima DivisioneVirtus Volley Latina, calendario intenso tra quarti Under 13 a Terracina, derby in Prima Divisione contro Lions, doppio impegno della Terza Divisione e ripartenza delle Under 16 ACLI. Tutti gli appunt ... latinaquotidiano.it In un match tirato la nostra SECONDA DIVISIONE, perde, ma porta a casa un punticino sempre utile per la classifica. - facebook.com facebook Dopo 5 anni di fila in seconda divisione, il Thun sta scrivendo una storia che sembra appena uscita da una modalità carriera a cura di @CostaGianna5 1/13 x.com