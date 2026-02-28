Nel campionato under 16, un ragazzo che gioca in un club ha arbitrato una partita tra i rivali. L’incidente si è verificato a Besnate, in provincia di Varese, e riguarda il doppio tesseramento previsto per i giovani calciatori che arbitrare. L’episodio ha sollevato qualche criticità, ma senza generare polemiche ufficiali. La società ha commentato che si tratta di un disguido possibile e non grave.

BESNATE (Varese) "Un antipatico disguido che può succedere ma non dobbiamo farne un dramma. Da quando è previsto il doppio tesseramento calciatore-arbitro soprattutto per i ragazzi, può succedere che un giocatore finisca un weekend a dirigere una squadra che non dovrebbe, di questo ci dispiace". Purtroppo è quel che è accaduto lo scorso weekend, quando un tesserato dell’ Atletico Lomazzo è stato designato per il match Sc United-Besnatese, due squadre “rivali“ inserite nello stesso girone (A) della sua società. Forse lo stesso direttore di gara avrebbe dovuto avvertire i suoi superiori per evitare imbarazzi, sta di fatto che nessuno si è accorto di nulla e così il corto circuito ha innescato la miccia delle polemiche e fatto scoppiare un caso vero e proprio, "esagerato" secondo i vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il caso nel campionato under 16. Gioca in un club ma arbitra il match dei rivali

