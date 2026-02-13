La Mise Volley ha chiuso il fine settimana con un bilancio positivo per le squadre giovanili under 16 e under 14, mentre la prima squadra ha subito una sconfitta in campionato. I team under 16 e 14 hanno conquistato vittorie importanti, confermando la crescita di alcuni giovani talenti, mentre la prima squadra ha perso in modo netto contro una diretta concorrente. La differenza di risultati ha evidenziato il buon lavoro sui giovani, ma anche le difficoltà attuali della formazione maggiore.

Bene le giovanili, male la prima squadra. La Mise Volley ha avuto un’alternanza di risultati nell’ultimo week end. Si sono fatte valere sia l’ Under 14 che l’ Under 16 (nella foto), autrici di due vittorie a testa. Le atlete più piccole di coach Babbini hanno superato la Robur nella prima partita del campionato Csi con un netto 3-0 (25-12, 25-16, 25-10) e sempre in trasferta nella penultima giornata del campionato Fipav hanno battuo il Valdiserchio con un 3-2 finale (parziali 19-25, 25-19, 23-25, 25-20 e 15-11). L’under 16 di Mazzoni ha regolato la Robur nella gara del CSI con un perentorio 3-0 e lo stesso risultato è maturato contro il Montebianco Volley (25-13, 25-11, 25-18) nel campionato Fipav. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Seconda Divisione, Under 16 e 14. Mise, bilancio positivo per i team giovanili. Prima squadra ko

