Simone Deromedis esprime il desiderio di vivere una vita ricca di adrenalina, cercando esperienze intense e emozionanti. Sottolinea che desidera una vita piena di momenti forti, simili a quelli celebrati da Vasco Rossi nelle sue canzoni. La sua volontà è di vivere emozioni forti e di non rinunciare alle sfide che portano adrenalina.

“Mi è sempre piaciuto saltare e volare con gli sci. Provato lo ski cross non ho più smesso”, ci dice l’ultimo oro dei Giochi: “Ora ho un sogno: fatemi provare a guidare in un rally” Vuole una vita piena di adrenalina. Una di quelle vite fatte così, che tanto hanno fatto cantare Vasco Rossi. A Simone Deromedis, l’ultimo oro azzurro ai Giochi di Milano-Cortina 2026, basta andare giù veloce. Sugli sci, in bicicletta, in auto. Una vita piena di quella carica che ti dà una gara di ski cross, una disciplina che quando la guardi in tv non riesci più a farne a meno, soprattutto se all’arrivo c’è un titolo olimpico ad aspettare quei quattro che si tuffano giù senza un domani e ad ogni curva sono sul punto di agganciarsi e finire nel bosco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Voglio una vita piena di adrenalina. Parla Simone Deromedis

Simone Deromedis ha vinto la medaglia d’oro olimpica nello ski cross. In questa intervista parlava dell’importanza delle strutture sportive per la crescita del movimento - facebook.com facebook

Skicross, Simone Deromedis eliminato a Kopaonik. Howden squalificato, ma allunga in Coppa del Mondo - x.com