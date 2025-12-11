Simone Deromedis vince e gli scappa una lacrima | È per mio nonno morto un paio di mesi fa

Simone Deromedis trionfa nella prima tappa di Coppa del Mondo di Skicross, conquistando il primo posto e un'emozionante vittoria. La sua vittoria è accompagnata da un gesto di profonda commozione, dedicato alla memoria del nonno recentemente scomparso. L'evento segna una doppietta azzurra, rafforzando il successo dell'Italia in questa disciplina.

