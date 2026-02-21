Doppietta azzurra nello ski cross | oro Deromedis argento Tomasoni tra adrenalina e memoria

Lo ski cross italiano ha regalato due medaglie a Pechino: Deromedis ha conquistato l’oro, mentre Tomasoni ha ottenuto l’argento. La gara è stata un susseguirsi di emozioni forti, con i quattro atleti che si sono lanciati a tutta velocità tra gobbe e curve. La tensione è salita fino all’ultimo istante, quando la vittoria di Deromedis è diventata evidente. La competizione si è conclusa con una spettacolare volata finale che ha lasciato tutti senza fiato.

È un’Olimpiade che non finisce mai. Carlo Mornati, il segretario generale del Coni, fa appena in tempo a fare il punto sui trionfi azzurri a questi Giochi, che dallo ski cross arrivano un oro e un argento che sono fatti di adrenalina pura, come questa gara folle con quattro sciatori che si tuffano tra gobbe e curve in una sfida senza respiro che decide l’argento solo al fotofinish. L’oro numero 10 porta la firma di Simone Deromedis, che ha messo gli sci a tre anni lassù in Val di Non, da dove arriva; l’argento è invece firmato da Federico Tomasoni, che porta sul casco un sole, dedicato a Matilde Lorenzi, la sciatrice azzurra morta dopo un incidente, poco prima di compiere 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

