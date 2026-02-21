Doppietta azzurra nello ski cross | oro Deromedis argento Tomasoni tra adrenalina e memoria
Lo ski cross italiano ha regalato due medaglie a Pechino: Deromedis ha conquistato l’oro, mentre Tomasoni ha ottenuto l’argento. La gara è stata un susseguirsi di emozioni forti, con i quattro atleti che si sono lanciati a tutta velocità tra gobbe e curve. La tensione è salita fino all’ultimo istante, quando la vittoria di Deromedis è diventata evidente. La competizione si è conclusa con una spettacolare volata finale che ha lasciato tutti senza fiato.
È un’Olimpiade che non finisce mai. Carlo Mornati, il segretario generale del Coni, fa appena in tempo a fare il punto sui trionfi azzurri a questi Giochi, che dallo ski cross arrivano un oro e un argento che sono fatti di adrenalina pura, come questa gara folle con quattro sciatori che si tuffano tra gobbe e curve in una sfida senza respiro che decide l’argento solo al fotofinish. L’oro numero 10 porta la firma di Simone Deromedis, che ha messo gli sci a tre anni lassù in Val di Non, da dove arriva; l’argento è invece firmato da Federico Tomasoni, che porta sul casco un sole, dedicato a Matilde Lorenzi, la sciatrice azzurra morta dopo un incidente, poco prima di compiere 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Italia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra: Deromedis oro, Tomasoni argentoL’Italia conquista due medaglie d’oro nello ski cross a Livigno, con Deromedis e Tomasoni che salgono sul podio.
Olimpiadi, Italia da sogno nello ski cross: Deromedis vince l'oro, Tomasoni l'argento. | Dove possiamo ancora vincere Durante la penultima giornata delle Olimpiadi, l’Italia ha conquistato due medaglie nello ski cross grazie a Deromedis, che ha ottenuto l’oro, e Tomasoni, che ha portato a casa l’argento.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Deromedis trionfa a Livigno davanti a Tomasoni: epica doppietta azzurra nello ski cross maschile; Brignone nella leggenda: doppio oro olimpico nel gigante a Milano-Cortina 2026; Federica Brignone oro in Slalom Gigante: è doppietta storica alle Olimpiadi! · Risultati sci oggi; Brignone sempre più leggendaria: è oro anche in gigante, storica doppietta.
Ski cross, doppietta azzurra con Deromedis e Tomasoni (oro e argento). L'Italia scrive la storia a LivignoL'Italia fa festa nello ski cross olimpico. Dalla nebbia di Livigno spunta Simone Deromedis, nuovo re dello ski cross ai Giochi. Il campione del mondo di Bakuriani 2023 trionfa tra le nevi ... ilgazzettino.it
Italia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra: Deromedis oro, Tomasoni argentoDue italiani sui gradini più alti del podio a Livigno: è la prima medaglia d'oro nel freestyle per l'Italia. Finale dominata dal trentino, in testa dall'inizio alla fine, secondo al fotofinish il berg ... gazzetta.it
Fantastica doppietta azzurra nello ski cross con Simone ORO e Federico ARGENTO. L’Italia continua a vincere e a emozionare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, straordinarie da ogni punto di vista. Orgoglio! x.com
Storica doppietta azzurra nello ski cross alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Simone Deromedis vince l’oro, Federico Tomasoni è argento al fotofinish. - facebook.com facebook