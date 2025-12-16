Interius Universi personale di Bordoni ai Musei Civici
I Musei Civici di Palazzo Pianetti ospitano Interius Universi, personale dell’artista marchigiano Daniele Bordoni. La mostra - inaugurata sabato scorso e aperta fino al 1 aprile prossimo - fa parte del progetto triennale "Ditco. Arte contemporanea in dialogo con il patrimonio culturale". Il percorso espositivo di Bordoni, curato dalla responsabile dei musei civici di Jesi Simona Cardinali, si articola in due nuclei tematici in dialogo con le architetture settecentesche del luogo contenitore. La galleria rococò di Palazzo Pianetti si rivela piccolo universo osservabile di cui cogliere gli elementi strutturali per impostare una vera e propria teoria quantistica capace di far fronte a quesiti mai risolti. Ilrestodelcarlino.it
INAUGURAZIONE Sabato 13 dicembre, ore 18:00