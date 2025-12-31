Insieme per i Musei la donazione ai ‘Civici’

Insieme per i Musei, grazie all’Associazione Insieme per i Musei di Reggio Emilia, ha contribuito all’arricchimento delle collezioni dei Musei Civici con due opere di pregio. Si tratta di una veduta di Villa d’Este di Alessandro Prampolini e di una rara interpretazione della Fuga d’Egitto di Remo Tamagnini. Questa iniziativa testimonia l’impegno nel valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso donazioni di valore storico e artistico.

Grazie all'impegno dell' Associazione Insieme per i Musei di Reggio Emilia, entrano a far parte delle collezioni dei Musei Civici due dipinti di significativo interesse storico e artistico: una veduta di Villa d'Este a Tivoli firmata da Alessandro Prampolini (1827–1865) e una rara interpretazione della Fuga d'Egitto (nella foto) di Remo Tamagnini (1911–1983). La donazione è stata effettuata dal presidente dell'associazione, Lorenzo Ferretti Garsi, alla presenza dell'assessore alla Cultura Marco Mietto, a testimonianza di una collaborazione sempre più solida tra il mondo civico e quello del mecenatismo culturale.

