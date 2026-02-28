Virtus Bologna-Partizan Belgrado anticipata a mercoledì 11 marzo?

La partita tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado potrebbe essere spostata a mercoledì 11 marzo. La modifica nel calendario riguarda la programmazione di questa gara, che attualmente si trova in una fase di possibile anticipazione. La decisione sarà comunicata ufficialmente nelle prossime ore, dopo le verifiche sulle esigenze di entrambe le squadre e gli impegni delle competizioni coinvolte.

Il calendario tra sport di squadra può generare incroci complessi tra competizioni diverse. In questo caso, una possibile modifica riguarda la sfida tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado, con l’intento di circumventare sovrapposizioni tra Eurolega e Europa League e di offrire una prospettiva di fruizione più agevole per i tifosi. La gara di Eurolega prevista originariamente per giovedì 12 marzo alle 20:30 potrebbe essere spostata a mercoledì 11 marzo. Contestualmente, Bologna sarà impegnata in Europa League contro Roma, con la partita di calcio in programma per il 12 marzo alle 18:45, al Dall’Ara, giornata che potrebbe influire sull’orario della pallacanestro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LIVE Partizan-Virtus Bologna 61-81, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trionfo felsineo a Belgrado!Si chiude qui la Diretta LIVE della sfida della Virtus Bologna che espugna Belgrado dove tornerà venerdì per la sfida alla Crvena Zvezda per una...

LIVE Partizan-Virtus Bologna 68-86, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trionfo felsineo a Belgrado!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della sfida della Virtus Bologna che espugna Belgrado dove tornerà venerdì...

