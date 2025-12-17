La Virtus Bologna conquista una vittoria convincente in trasferta contro il Partizan Belgrado, dominando la partita e portando a casa un risultato importante in Eurolega 2026. La sfida, in corso, vede i felsinei in grande forma, con il Partizan che fatica a trovare la via del canestro. Rimanete aggiornati per il punteggio finale e tutti i dettagli di questa emozionante sfida in diretta.

© Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 61-81, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trionfo felsineo a Belgrado!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Attendiamo di darvi lo score finale, il Partizan non segna letteralmente più. 61-81 Virtus che sta letteralmente umiliando il Partizan, pensare che si era 37-31 verso la fine del 2° periodo. 61-79 Due su due ai liberi Edwards. 61-77 TRIIIIIPLA VIRTUS! EEEEDWARDS! Praticamente finita amici, la Virtus sta sbancando Belgrado! Timeout Partizan, mancano appena 3’55”! 61-74 Washington. 59-74 Edwards mette il punto esclamativo alla vittoria di Bologna! Non segna nessuno in questo minuto, ne mancano solo 5 per la vittoria Virtus. Palla persa Virtus, 6? per la sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it

