LIVE Partizan-Virtus Bologna 68-86 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | trionfo felsineo a Belgrado!

La Virtus Bologna conquista un'importante vittoria a Belgrado, superando il Partizan con un punteggio di 86-68 nella Eurolega 2026. La partita, seguita in diretta, ha visto i felsinei dominare sul campo, rafforzando le speranze di proseguire il cammino europeo. Rimanete aggiornati per tutte le emozioni e i dettagli di questa sfida memorabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della sfida della Virtus Bologna che espugna Belgrado dove tornerà venerdì per la sfida alla Crvena Zvezda per una doppietta che avrebbe del clamoroso in trasferta. 22:22 Vittoria corale per la Virtus con Morgan votato come MVP di giornata, lui che tornava in campo dopo un mese di assenza. 22:21 Un secondo tempo dominato dai ragazzi di Ivanovic, che hanno tenuto appena a 31 punti il Partizan nei secondi due quarti. 22:20 Venerdì sarà sfida alla Stella Rossa sempre a Belgrado per la Virtus, che non vinceva da un paio di mesi in trasferta. 🔗 Leggi su Oasport.it

