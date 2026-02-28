Virtus Bologna colpo di mercato in vista per il rush finale
Virtus Bologna sta valutando possibili interventi di mercato in vista del rush finale della stagione. La squadra sta gestendo i rinnovi dei contratti attuali e sta analizzando le opzioni per rafforzare il roster. L'attenzione è rivolta alle opportunità di mercato e alle valutazioni interne per migliorare la formazione. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.
La squadra procede con prudenza nell’analisi delle opportunità di rafforzamento, mentre il direttore generale Paolo Ronci tiene sotto controllo i margini disponibili e valuta eventuali opportunità di innesto in grado di incidere sia nell’immediato sia nel lungo periodo. Le discussioni ruotano attorno alla gestione delle risorse e alle esigenze tecniche del roster, con attenzione alle dinamiche della stagione e alle prospettive future. Si concentra l’attenzione sui rinnovi contrattuali in scadenza al 30 giugno. Non solo capitano Pajola, noto per il valore agonistico e per l’interesse che suscita in Italia e in Europa, ma anche altri elementi hanno contratti in scadenza: Momo Diouf, Nicola Akele, Matt Morgan e Daniel Hackett. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
