Il ritorno di Concialdi colpo di mercato per l’Unitas in vista della finale
L'Unitas Sciacca Calcio annuncia il ritorno di Piero Concialdi, centrocampista già presente nella squadra due stagioni fa. Questa scelta mira a rafforzare il reparto a pochi giorni dalla finale, offrendo esperienza e compattezza al team. Il ritorno di Concialdi rappresenta un’opportunità strategica per l’Unitas in vista delle prossime sfide decisive.
La società sottolinea che il giocatore, apprezzato per le sue doti tecniche e tattiche, rappresenta un rinforzo importante in vista della seconda parte del campionato e della finale di Coppa Italia del 21 gennaio. Nel comunicato si evidenzia come il rientro di Concialdi sia stato accolto positivamente da società, staff tecnico e tifosi, con l’obiettivo di dare maggiore equilibrio e solidità alla squadra in una fase decisiva della stagione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
