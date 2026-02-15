Virtus Bologna-Olidata | rinnovo in vista per la partnership?
La Virtus Bologna e Olidata stanno valutando un possibile rinnovo della loro partnership, poiché si stanno avvicinando a un accordo per la prossima stagione. La società di basket sta discutendo con l'azienda informatica per definire i dettagli di una collaborazione che, se confermata, potrebbe durare ancora un altro anno. I dirigenti delle due parti si sono incontrati di recente in città, cercando un’intesa che soddisfi entrambe le parti.
Nel contesto della LBA, la gestione della sponsorizzazione tra virtus e olidata si muove verso possibili sviluppi. Le indicazioni disponibili suggeriscono un possibile prolungamento della partnership, alimentato dall’apprezzamento espresso dal partner per il ritorno della collaborazione. L’esito dipende dall’equilibrio tra visibilità, ritorno economico e condizioni contrattuali, elementi che non sembrano essere stati alterati in modo sostanziale fin qui. Dal punto di vista della dinamica operativa, emerge una discrepanza tra l’approccio adottato a livello europeo e quello sul fronte italiano. In ambito europeo, Virtus ha privilegiato principalmente la visibilità legata al marchio, senza accogliere nuove strutture di collaborazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Dominio Virtus a Cantù: l'Olidata espugna il PalaDesio. Ivanovic: "Ottima energia"
LIVE Virtus Bologna-Olympiacos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve un cambio di marcia, si alza la palla a due alla Virtus ArenaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Germani Brescia vs Olidata Bologna, prove di leadership in campionato e in Coppa Italia; Virtus Bologna-APU Udine: orario, canale tv, diretta e repliche; Germani Brescia-Virtus Bologna: orario, canale tv, diretta e repliche | LBA Serie A 2025/26; Virtus Bologna pronta per la sfida contro APU Udine: Pajola unico assente.
Virtus Bologna, Olidata prolunga l'accordo di sponsorizzazione?Su Il Resto del Carlino si parla del futuro di Virtus Bologna e della sponsorizzazione con Olidata, il marchio che si è legato al club per la Serie A. Scrive il ... pianetabasket.com
Old Wild West Udine: si può vincere in casa della Virtus Olidata Bologna?La Virtus Bologna torna abbacchiata dalla trasferta di EuroLeague in casa dell'Anadolu Efes, avendo mostrato come in questo periodo la benzina sia agli sgoccioli e la ... pianetabasket.com
#LBASerieA | Virtus Bologna-APU Udine: le info utili del match facebook
#LBASerieA | Virtus Bologna-APU Udine: le info utili del match x.com