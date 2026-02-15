Virtus Bologna-Olidata | rinnovo in vista per la partnership?

La Virtus Bologna e Olidata stanno valutando un possibile rinnovo della loro partnership, poiché si stanno avvicinando a un accordo per la prossima stagione. La società di basket sta discutendo con l'azienda informatica per definire i dettagli di una collaborazione che, se confermata, potrebbe durare ancora un altro anno. I dirigenti delle due parti si sono incontrati di recente in città, cercando un’intesa che soddisfi entrambe le parti.