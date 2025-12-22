La violenza domestica è un tema molto delicato e purtroppo di grande attualità; dopo la Giornata contro la Violenza sulle Donne e i continui casi di cronaca, sempre in aumento, con 50mila donne uccise in un anno nel mondo, abbiamo chiesto un parere agli Avvocati Chiara Baiocchi e Martina Montanari, che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia, impegnate da anni nella difesa dei diritti dei singoli e delle famiglie, che offrono assistenza legale su temi delicati come separazioni, divorzi, violenza familiare e di genere, codice rosso, affidamento e adozione, e diritto penale. Le due professioniste soventemente, tra l’altro, organizzano e svolgono la funzione di relatrici e moderatori in numerosi convegni, fra i quale vogliamo segnalare quello dal titolo come “Senza Consenso”, Immagini Rubate, Corpi violati, diritti negati e conseguenze psichiche per riflettere sulle nuove forme di violenza digitale e sulle loro profonde implicazioni umane, giuridiche e sociali, che si terrà in a Rimini in data 5 Dicembre 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Violenza sulle donne no grazie

