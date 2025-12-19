Villa Literno aggredisce la compagna in casa | arrestato 31enne

Un episodio di violenza domestica ha scosso Villa Literno, nel Casertano. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna all’interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno soccorso la donna, trovata con lesioni al volto. Un intervento che evidenzia ancora una volta la piaga della violenza di genere nella comunità locale.

Aggredisce la compagna dopo una lite:ARRESTATO 31enne - L’uomo, ancora presente sul posto all’arrivo dei militari, è stato bloccato e tratto in arresto per maltrattamenti e lesioni personali ... casertace.net

Aggredisce la moglie in casa, arrestato dai carabinieri - Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito la propria compagna all’interno di un’abitazione di Villa Literno, in provincia di Caserta. lostrillone.tv

