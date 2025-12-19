Villa Literno aggredisce la compagna in casa | arrestato 31enne
Un episodio di violenza domestica ha scosso Villa Literno, nel Casertano. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna all’interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno soccorso la donna, trovata con lesioni al volto. Un intervento che evidenzia ancora una volta la piaga della violenza di genere nella comunità locale.
Intervento dei carabinieri e del 118 a Villa Literno, nel Casertano: una giovane donna trovata con lesioni al volto. L’uomo è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito la compagna all’interno di un’abitazione di Villa Literno, in . 🔗 Leggi su 2anews.it
