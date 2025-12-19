Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Villa Literno, nel Casertano, con l’accusa di aver aggredito la propria compagna all’interno della loro abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla misura cautelare, evidenziando ancora una volta l’importanza di contrastare la violenza di genere e tutelare le vittime.

© Anteprima24.it - Aggredisce la compagna in casa, 31enne arrestato nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere aggredito la compagna in un’abitazione di Villa Literno, in provincia di Caserta. I militari, intervenuti con il 118 dopo una segnalazione, hanno trovato nella casa una giovane in evidente stato di agitazione e con lesioni visibili al volto: è stata soccorsa dai sanitari i quali hanno riscontrato tumefazioni giudicate guaribili in sette giorni, salvo complicazioni. Dalle indagini è poi emerso che l’autore dell’aggressione era il 31enne, residente nello stesso comune e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Anzio. Scopre che l’ex compagna è incinta a seguito di una nuova relazione. La aggredisce e la minaccia di morte. 31enne del posto arrestato dai Carabinieri

Leggi anche: Entra in casa dell’ex compagna e la aggredisce: arrestato 32enne a San Felice Circeo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Terni, calci e pugni alla compagna e all'amica di lei finite in ospedale: arrestato 31enne.

Terni, calci e pugni alla compagna e all'amica di lei finite in ospedale: arrestato 31enne - Sono state massacrate di botte dentro l’appartamento del centro dove una delle due donne vive col compagno. msn.com