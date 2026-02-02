Droga e coltelli nascosti negli zaini e nei bagni di una scuola | tre studenti nei guai

La Polizia di Stato ha trovato droga e coltelli negli zaini e nei bagni di una scuola a Battipaglia. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno effettuato un blitz nell’istituto superiore del centro, portando alla scoperta di tre studenti coinvolti. Ora sono in attesa di chiarimenti e provvedimenti.

Continuano le perquisizioni nelle scuole da parte della Polizia di Stato. Negli ultimi giorni gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato un controllo mirato presso un istituto di Istruzione Superiore del centro cittadino. L’operazione, condotta con il supporto della Polizia Scientifica e di un’unità cinofila della Questura di Napoli, rientra nel più ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della sicurezza tra i giovanissimi. I controlli eseguiti nei locali della Scuola - incluse le aule non occupate, i servizi igienici, la palestra e le aree comuni - hanno fatto emergere le seguenti irregolarità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Una collaboratrice scolastica è rimasta ferita lunedì a Parma, mentre interveniva per separare due studenti coinvolti in una rissa nei bagni di una scuola media.

Il clima nelle scuole del veronese resta teso dopo gravi episodi di vandalismo e intimidazioni, tra cui scritte ingiuriose nei confronti di un insegnante e attacchi con simboli xenofobi.

