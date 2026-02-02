Gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno fatto irruzione in una scuola superiore e hanno trovato tre studenti con droga e coltelli negli zaini e nei bagni. La situazione è subito diventata tesa, con i ragazzi portati in commissariato per le verifiche del caso. La polizia sta indagando per capire come siano arrivati gli oggetti proibiti all’interno dell’istituto.

Negli ultimi giorni gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato un controllo mirato presso un istituto di Istruzione Superiore del centro cittadino. L’operazione, condotta con il supporto della Polizia Scientifica e di un’unità cinofila della Questura di Napoli, rientra nel più ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della sicurezza tra i giovanissimi. I controlli eseguiti nei locali della Scuola – incluse le aule non occupate, i servizi igienici, la palestra e le aree comuni – hanno fatto emergere le seguenti irregolarità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Droga e coltelli negli zaini e nei bagni di una scuola: tre studenti nei guai

La Polizia di Stato ha trovato droga e coltelli negli zaini e nei bagni di una scuola a Battipaglia.

