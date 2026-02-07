Agrigento | da arresti domiciliari a divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia

Questa mattina il gip di Agrigento ha deciso di cambiare le misure cautelari per un uomo di Raffadali. Dopo aver passato alcuni mesi agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ora non può più avvicinarsi alla compagna e alla figlia. La decisione arriva dopo le accuse di maltrattamenti in famiglia e mira a proteggere le persone coinvolte.

Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto il divieto di avvicinamento alla compagna e alla figlia per un giovane di Raffadali, precedentemente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di maltrattamenti in famiglia. La svolta nel caso, emersa nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, segna una parziale attenuazione della misura cautelare, pur mantenendo un elevato livello di tutela per le presunte vittime. La decisione giunge a seguito di una richiesta presentata dall'avvocato Sergio Baldacchino, difensore del ragazzo, e rappresenta un primo passo significativo in un'indagine che si è aperta nella vigilia di Capodanno, a seguito di una denuncia per violenza domestica.

