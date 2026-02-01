Trovato con in tasca l' hashish già suddiviso in dosi denuncia e foglio di via per un 20enne

Durante un controllo in un negozio di Ancona, la polizia ha trovato un giovane di 20 anni con in tasca hashish già diviso in dosi. Il ragazzo è stato denunciato e gli è stato notificato il foglio di via. La sostanza stupefacente era nascosta in modo che fosse facile dividerla e portarla in giro.

La scoperta nel corso di un controllo effettuato in un esercizio commerciale: al giovane, residente fuori regione, è stata constatata anche la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale ANCONA - Trovato all’interno di un esercizio commerciale durante un controllo, è stato scoperto “in trasferta” con sostanze stupefacenti in tasca. È così scattata la denuncia a carico di un 20enne di origini tunisine, residente fuori regione, a seguito di accertamenti effettuati dagli agenti nel corso di un servizio di presidio nel territorio in corso Carlo Alberto. Le forze dell’ordine hanno subito constatato la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale, e nel corso della successiva perquisizione, all'interno del suo giubbino è stato trovato dell’hashish, già suddiviso in dosi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

