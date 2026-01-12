Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l' ex moglie | arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni di Macerata Campania è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento e aver aggredito l’ex moglie. L’arresto è avvenuto a seguito di segnalazioni e verifiche sul rispetto delle misure di tutela adottate per la donna. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle restrizioni imposte dalla legge per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

I carabinieri della stazione di Macerata Campania hanno arrestato un 42enne del posto, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, l’ex moglie. L’uomo era. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie: 51enne arrestato nel Reggino Leggi anche: Viola più volte il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato 45enne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. APRILIA | Viola gli obblighi e aggredisce i Carabinieri: 49enne arrestato e trasferito in carcere; Gaeta – Viola il divieto di avvicinamento, finisce in carcere; Aggressione durante i soccorsi, infermiera ferita: è successo a Cori; Roverbella: viola il divieto di avvicinamento e picchia ancora la moglie. Arrestato 56enne. Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l'ex moglie: arrestato 42enne - I carabinieri della stazione di Macerata Campania hanno arrestato un 42enne del posto, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di ... casertanews.it

Ignora il braccialetto elettronico e aggredisce l'ex moglie: arrestato - L'articolo Ignora il braccialetto elettronico e aggredisce l'ex moglie: arrestato proviene da OttoPagine. msn.com

Viola divieto avvicinamento alla madre e la aggredisce,arrestato - Un uomo di 44 anni di Portomaggiore, nel Ferrarese, è stato arrestato dai Carabinieri e portato in carcere per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento alla madre e per averla aggredita. ansa.it

Viola il divieto di avvicinamento a moglie e figli: 33enne lascia il carcere, scatta il divieto di dimora a Ortucchio https://www.terremarsicane.it/viola-il-divieto-di-avvicinamento-a-moglie-e-figli-33enne-lascia-il-carcere-scatta-il-divieto-di-dimora-a-ortucchio/ #Attua - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.