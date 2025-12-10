Prodi ad Agorà | Campo largo ancora in fabbricazione senza programma e idee comuni
In un'intervista a Agorà, Romano Prodi ha commentato lo stato del campo largo, evidenziando l'assenza di un programma condiviso e di idee comuni. Nel frattempo, Giorgia Meloni ha risposto alla critica, sottolineando di essersi investita da sola come candidata premier, senza problemi. La discussione riflette le tensioni e le sfide politiche in corso nel panorama italiano.
Giorgia Meloni "si è investita da sola (a candidata premier - ndr) Non c'è mica problema di investirla. Il problema è di vedere come sarà lo schieramento di quello che Lei ha chiamato il campo largo. E qui è ancora tutto in fabbricazione . Un'alleanza va preparata con un programma e con idee comuni. Invece si sta giocando soltanto su chi dovrà essere premier o presunto premier che sfiderà la Meloni. Questa è una cosa che secondo me non può portare a grandi risultati''. Così Romano Prodi, ad Agorà su Rai Tre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
