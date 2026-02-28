Villaricca riapre Giallo Datterino dopo la sospensione | pizzeria di nuovo operativa

Oggi pomeriggio la pizzeria Giallo Datterino di Villaricca ha riaperto le sue porte, dopo aver sospeso temporaneamente l’attività ieri. L’intervento è stato deciso a seguito di un’ispezione condotta dai Carabinieri del Nas e dai militari della stazione locale. La pizzeria, una tra le più conosciute del paese, ha ripreso regolarmente il servizio senza ulteriori restrizioni.

Il controllo aveva portato allo stop dell’attività per alcune anomalie riscontrate nel corso delle verifiche. Secondo quanto emerso, le irregolarità non sarebbero state di particolare gravità, ma comunque tali da richiedere interventi correttivi per assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti. I titolari si sono immediatamente attivati per adeguarsi alle prescrizioni indicate dagli organi competenti. Completati gli interventi richiesti, nel pomeriggio di oggi è arrivato il via libera alla riapertura. La pizzeria è dunque tornata regolarmente operativa, pronta ad accogliere nuovamente i clienti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, riapre Giallo Datterino dopo la sospensione: pizzeria di nuovo operativa Dopo l'incendio nella notte di Capodanno riapre la pizzeria di Raf Bonetta al VomeroLa pizzeria di Raf Bonetta nel cuore del Vomero ha riaperto al pubblico nella serata di sabato dopo l'incendio che aveva danneggiato il locale di via... Pordenone ritrova il Gambrinus: riapre la pizzeria simbolo della cittàScatoloni davanti alla porta; operai e dipendenti all’opera all’interno per ultimare i lavori.