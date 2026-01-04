Dopo l' incendio nella notte di Capodanno riapre la pizzeria di Raf Bonetta al Vomero
Dopo l’incendio occorso nella notte di Capodanno, la pizzeria di Raf Bonetta al Vomero ha riaperto al pubblico sabato sera. L’incidente, causato da un gesto accidentale legato all’uso di fuochi d’artificio, aveva danneggiato il locale di via Cimarosa. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per la zona, che ora riprende la sua attività normale con il consueto servizio.
La pizzeria di Raf Bonetta nel cuore del Vomero ha riaperto al pubblico nella serata di sabato dopo l'incendio che aveva danneggiato il locale di via Cimarosa nella notte di Capodanno, nato da un gesto accidentale legato all’utilizzo di fuochi d’artificio.“Non vedevamo l'ora. Ieri il silenzio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Incendio pizzeria Raf Bonetta al Vomero, chiarita la natura del rogo nella notte di Capodanno
Leggi anche: Incendio nella pizzeria di Raf Bonetta al Vomero nella notte di Capodanno: indagini in corso
Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.
Tragedia in un bar svizzero la notte di Capodanno: le immagini della polizia dopo l’incendio – Video - Le immagini della polizia dopo la tragedia al bar Constellation di Crans- ilfattoquotidiano.it
Napoli, Raf Bonetta riapre la sua pizzeria al Vomero dopo l'incendio di Capodanno - «Ieri il silenzio, oggi la rinascita», inizia così il post sui social del pizzaiolo imprenditore Raffaele (Raf) Bonetta che annuncia per stasera, sabato 3 gennaio, la ... ilmattino.it
Giovanni, Emanuele, Chiara: tutti gli italiani dispersi dopo l'incendio in Svizzera la notte di Capodanno - Gli appelli dei genitori dei giovani che erano a festeggiare l'anno nuovo nel locale a Crans- today.it
L'incendio in un appartamento in città, dopo la chiamata d'emergenza sul posto sono giunti i vigili del fuoco con più mezzi e l'ambulanza Leggi l’articolo https://tinyurl.com/2uc4rnjb - facebook.com facebook
Dopo il tragico incendio di Crans-Montana (1° gennaio), con oltre 40 vittime, Papa #LeoneXIV si unisce al lutto delle famiglie e della Confederazione Elvetica. Preghiera per i defunti, conforto ai sofferenti e speranza nella fede. #Svizzera #Cordoglio # x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.