Dopo l’incendio occorso nella notte di Capodanno, la pizzeria di Raf Bonetta al Vomero ha riaperto al pubblico sabato sera. L’incidente, causato da un gesto accidentale legato all’uso di fuochi d’artificio, aveva danneggiato il locale di via Cimarosa. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per la zona, che ora riprende la sua attività normale con il consueto servizio.

La pizzeria di Raf Bonetta nel cuore del Vomero ha riaperto al pubblico nella serata di sabato dopo l'incendio che aveva danneggiato il locale di via Cimarosa nella notte di Capodanno, nato da un gesto accidentale legato all’utilizzo di fuochi d’artificio.“Non vedevamo l'ora. Ieri il silenzio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Dopo l'incendio nella notte di Capodanno riapre la pizzeria di Raf Bonetta al Vomero

