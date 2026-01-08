Gratta e vinci fortunato al Villaggio Santa Rosalia colpo da 40 mila euro
Un gratta e vinci dal valore di 40.000 euro è stato venduto presso la tabaccheria di via Gaetano Amoroso 7, nel Villaggio Santa Rosalia. Il biglietto, appartenente alla serie
Colpo da 40 mila euro col gratta e vinci “Nuovo 50x” in città. Il fortunato tagliando è stato venduto nella tabaccheria di via Gaetano Amoroso 7, al Villaggio Santa Rosalia. Un episodio che ha fatto felice un giocatore ma che è isolato di fronte alla mole di biglietti senza premi per i quali si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
