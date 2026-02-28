Villa Doria Pamphilj | 184 ettari di storia e natura da riscoprire

Villa Doria Pamphilj si estende su 184 ettari tra natura e storia, rappresentando uno dei principali spazi verdi di Roma. Questa area comprende giardini, boschi e percorsi che attraggono visitatori e appassionati di escursioni. La villa, situata nel quartiere Monteverde, è aperta al pubblico e ospita eventi culturali e ricreativi durante tutto l'anno.

Roma, città eterna, custodisce nel suo cuore un angolo di pace e bellezza che sembra sfidare il tempo: Villa Doria Pamphilj. Questo gioiello, situato nel quartiere Gianicolense-Monteverde, a ovest del centro storico, è molto più di un semplice parco. È un viaggio nel tempo, un susseguirsi di scorci che raccontano la storia di una città che ha saputo coniugare natura e arte. Con i suoi 184 ettari, Villa Doria Pamphilj è il più grande parco storico di Roma. Un luogo dove il tempo sembra rallentare, lontano dal caos della città. Qui, tra filari alberati e fontane barocche, si può vivere un'esperienza indimenticabile. L'ingresso principale, da Piazza di San Pancrazio, è solo uno dei tanti modi per accedere a questo scrigno di tesori.