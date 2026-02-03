Valmontone Grande partecipazione ed entusiasmo alla cerimonia di premiazione Una Stella per Claudio a Palazzo Doria Pamphilj
Sabato a Palazzo Doria Pamphilj, a Valmontone, si è svolta la cerimonia di premiazione “Una Stella per Claudio”. La sala era piena di persone che hanno partecipato con entusiasmo, applaudiando i premiati. La cerimonia ha attirato molti cittadini e ha mostrato quanto Claudio sia amato in città. La festa è continuata con un clima di calore e gratitudine verso chi ha reso possibile questa iniziativa.
Cronache Cittadine VALMONTONE (Eledina Lorenzon) – Sabato 24 Gennaio, nella splendida cornice di Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone, si è tenuta la Cerimonia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Approfondimenti su Claudio Premiazione
Valmontone. VI Edizione del Concorso “Una stella per Claudio”. Premiati gli alunni delle classi III della Scuola secondaria di primo grado degli I.C. “Oreste Giorgi” e “Madre Teresa di Calcutta”
Sabato 17 gennaio si è tenuta a Valmontone, presso l’IIS Via Gramsci, la cerimonia della V° edizione del concorso “Una stella per Claudio”.
“Attimi di Natale” 2025 - Foiano risponde con entusiasmo: centro storico gremito e grande partecipazione
Ultime notizie su Claudio Premiazione
Argomenti discussi: Valmontone, concorso Una stella per Claudio: grande successo alla premiazione degli studenti dell’IIS Via Gramsci; Velletri, in migliaia al Carnevale Popolare Veliterno 2026: grande partecipazione per la prima sfilata (FOTO & VIDEO); Valmontone, al via il progetto teatrale I mestieri dello spettacolo all’IIS Via Gramsci.
Grande partecipazione ed eventi importanti all'Enada, la storica fiera sul gioco pubblicoSi è aperta lunedì scorso, la 37ma edizione di Enada, principale fiera del gioco pubblico in Italia. Il convegno di apertura, moderato da Fabio Felici, direttore di Agimeg, ha visto la partecipazione ... adnkronos.com
Palazzo Doria Pamphilj, between Via del Corso and Via della Gatta, in Rome, Italy. Pinterest - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.