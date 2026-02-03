Valmontone Grande partecipazione ed entusiasmo alla cerimonia di premiazione Una Stella per Claudio a Palazzo Doria Pamphilj

Sabato a Palazzo Doria Pamphilj, a Valmontone, si è svolta la cerimonia di premiazione “Una Stella per Claudio”. La sala era piena di persone che hanno partecipato con entusiasmo, applaudiando i premiati. La cerimonia ha attirato molti cittadini e ha mostrato quanto Claudio sia amato in città. La festa è continuata con un clima di calore e gratitudine verso chi ha reso possibile questa iniziativa.

