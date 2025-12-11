Controlli dei carabinieri un arresto e una denuncia per armi e droga

Durante un normale servizio di pattugliamento notturno, i carabinieri della Stazione Centro hanno intercettato un giovane di 19 anni in via Nicolò Turrisi, sorprendendolo con una pistola in mano. L'episodio ha portato all'arresto e alla denuncia del ragazzo per armi e droga, evidenziando l'importanza dei controlli di sicurezza sul territorio.

I carabinieri della Stazione Centro, durante un servizio di pattugliamento notturno, in via Nicolò Turrisi, hanno notato un ragazzo di 19 anni che, a bordo di un'auto ha tirato fuori una pistola dal finestrino puntandola verso l'alto. Il veicolo è stato fermato in piazza Verdi. A bordo i militari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Auto a fari spenti per evitare il controllo ? Due patenti ritirate durante i controlli #carabinieri #rovigo #polesine #lavocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook

Controlli straordinari dei carabinieri: denunciato un 21enne per possesso di armi ad aria compressa Vai su X

Controlli dei carabinieri a Palermo, arresti e denunce per reati di armi e droga - Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari. ilsicilia.it scrive

Controlli dei carabinieri, un arresto e una denuncia per armi e droga - I carabinieri della Stazione Centro, durante un servizio di pattugliamento notturno, in via Nicolò Turrisi, hanno notato un ragazzo di 19 anni che, a bordo di un’auto ha tirato fuori una pistola dal f ... Scrive mondopalermo.it