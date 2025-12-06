Vigili del fuoco di Lecco Interventi a quota 3.600 Aumentano i danni causati dal clima pazzo

Una provincia pericolosa. Lo è quella di Lecco: il lago di Como che è tra i più affollati e turistici d’Italia; il fiume Adda e decine di torrenti in cui tuffarsi, pagaiare e praticare rafting; le montagne; la Statale 36 che è tra le più trafficate e pericolose; 34 galleria stradali e 8 ferroviarie più lunghe di mezzo chilometro; sei aziende chimiche o dove si trattato esplosivi a rischio rilevante in caso di disastri; due ponti dei suicidi. Gli incidenti sono una certezza, non un’eventualità. Per fortuna ci sono i vigili del fuoco, pronti a intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Solo nei primi mesi di quest’anno hanno fronteggiato 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

