Vigili del fuoco di Lecco Interventi a quota 3.600 Aumentano i danni causati dal clima pazzo
Una provincia pericolosa. Lo è quella di Lecco: il lago di Como che è tra i più affollati e turistici d’Italia; il fiume Adda e decine di torrenti in cui tuffarsi, pagaiare e praticare rafting; le montagne; la Statale 36 che è tra le più trafficate e pericolose; 34 galleria stradali e 8 ferroviarie più lunghe di mezzo chilometro; sei aziende chimiche o dove si trattato esplosivi a rischio rilevante in caso di disastri; due ponti dei suicidi. Gli incidenti sono una certezza, non un’eventualità. Per fortuna ci sono i vigili del fuoco, pronti a intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Solo nei primi mesi di quest’anno hanno fronteggiato 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
VIGILI DEL FUOCO: 21.721 INTERVENTI NEL 2025 https://www.valsusaoggi.it/vigili-del-fuoco-21-721-interventi-nel-2025/ #torino #interventi #vigili #fuoco #likesplease #likesforlikes #valsusaoggi #valledisusa #valsusa #like #likes4likes #likes #likesreturned - facebook.com Vai su Facebook
"#vigilidelfuoco" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Vigili del fuoco di Lecco. Interventi a quota 3.600. Aumentano i danni causati dal clima pazzo - Lo è quella di Lecco: il lago di Como che è tra i più affollati e turistici d’Italia; il fiume Adda e decine di torrenti in cui tuffarsi, pagaiare e praticare rafting; le mon ... Come scrive ilgiorno.it
Incendi, incidenti, dissesti: per i vigili del fuoco lecchesi ben 3.600 interventi in 11 mesi - In occasione della festa di Santa Barbara sono state illustrate le attività svolte da inizio anno a oggi: emerge un’intensa operatività su un territorio complesso, caratterizzato da montagne, gallerie ... Lo riporta leccotoday.it
UNDICI MESI DI INTERVENTI, 3.600 USCITE: IL 2025 DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO - 860 interventi, mentre i distaccamenti volontari hanno coperto 940 uscite a Merate, 500 a Valmadrera e 300 a Bellano. Riporta lecconews.news
Vigili del Fuoco Lecco: 3.600 interventi in 11 mesi, crescono i danni d’acqua e dissesti statici - In occasione della Festa di Santa Barbara, il bilancio dell’attività operativa Il 2025 ha segnato anche un passaggio decisivo nel percorso verso la nuova sede centrale del Bione LECCO – In occasione d ... Lo riporta msn.com
I vigili del fuoco hanno celebrato Santa Barbara - Il momento più significativo della festa con la cerimonia religiosa si è tenuto questa mattina, giovedì 4 ... Scrive leccotoday.it
Camion bloccato in un campo a Taceno, intervento dei Vigili del Fuoco - Sul posto una squadra da Bellano e l'autogru dal comando di Bergamo ... Riporta msn.com