capodanno il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco in tutta italia

Durante la notte di Capodanno, i vigili del fuoco italiani sono intervenuti complessivamente in 770 occasioni per incendi legati ai festeggiamenti, registrando una diminuzione rispetto alle 882 richieste dell’anno precedente. Questo bilancio riflette l’andamento degli interventi nel periodo di fine anno, offrendo un quadro delle attività di emergenza e della gestione delle situazioni di rischio durante le festività.

Sono stati 770 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia 113, Veneto e Trentino Alto Adige 77, Campania e Toscana 69, Puglia 68, Piemonte 63, Lazio 61, Friuli Venezia Giulia 36, Liguria 31, Marche 24, Sicilia 16, Abruzzo 12, Basilicata 8, Calabria 6, Umbria 3, Sardegna e Molise 0. 🔗 Leggi su Iltempo.it

