Il comando dei vigili del fuoco accoglie i cittadini per la festa nazionale del Corpo

Il comando dei vigili del fuoco organizza una giornata di festa perché il 27 febbraio si celebra la prima edizione della festa nazionale del Corpo. Centinaia di cittadini si riuniscono per conoscere da vicino le attività dei pompieri e le loro attrezzature, in un evento che mira a coinvolgere la comunità.

Appuntamento il prossimo 27 febbraio. Le celebrazioni inizieranno alle ore 10 presso la sede centrale del comando provinciale di via Cesare Beccaria 31 Nella mattinata di venerdì 27 febbraio, si svolgerà la prima festa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le celebrazioni, a Catania, si apriranno alle ore 10 presso la sede centrale del comando provinciale di via Cesare Beccaria 31. Proseguiranno, a partire dalle ore 11 presso il teatro Vincenzo Bellini di Catania con la partecipazione del prefetto di Catania e delle autorità civili, militari e religiose della città. È prevista la proiezione di filmati e immagini e l'esibizione musicale dell'orchestra dell'istituto "Turrisi Colonna" di Catania.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

