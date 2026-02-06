SS163 Amalfitana chiusa a Vietri sul Mare | stop a Fuenti traffico deviato

La strada statale 163 “Amalfitana” è stata chiusa a Vietri sul Mare, precisamente in località Fuenti. La circolazione è interrotta in entrambe le direzioni, all’altezza del km 47,300. Per ora, il traffico viene deviato, creando disagi e code lungo la zona. La situazione rimane sotto controllo, ma gli automobilisti devono pianificare percorsi alternativi.

Circolazione interrotta lungo la strada statale 163 "Amalfitana" in entrambe le direzioni, all'altezza del km 47,300, in località Fuenti. Il provvedimento è scattato nelle prime ore di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, a seguito del distacco di materiale dal versante che costeggia la statale. Caduta di materiale dopo le piogge notturne. Secondo quanto comunicato, la chiusura si è resa necessaria per la caduta di materiale dal versante attiguo alla carreggiata, di proprietà privata, dopo le intense precipitazioni registrate nel corso della notte. La situazione ha imposto l'interdizione al transito per motivi di sicurezza.

