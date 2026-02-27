L' endorsement di Del Piero e Mahmood per Sal Da Vinci | il video con tanto di balletto con la canzone in gara a Sanremo

Sal Da Vinci sta attirando l’attenzione con il suo brano ‘Per sempre sì’ al Festival di Sanremo 2026. Un video in cui si vede anche Mahmood e Alessandro Del Piero che cantano e ballano la canzone sta girando online, rendendo il pezzo molto popolare. La sua performance sta facendo parlare di sé tra il pubblico e sui social.

Sal Da Vinci conquista tutti, anche Mahmood e Alessandro Del Piero. Il cantante, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì', è ormai virale e la canzone è cantata ovunque. In un video su TikTok anche l'ex capitano della Juventus e il cantante Mahmood hanno fatto un "endorsement" a Sal Da Vinci. I due appaiono seduti su delle poltrone mentre in sottofondo risuona proprio il brano del cantautore napoletano e loro eseguono la coreografia che Sal Da Vinci interpreta sul palco della 76esima edizione del Festival della canzone italiana.