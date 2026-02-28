Trasimeno una giornata storica | aperta la condotta che dal Montedoglio porta 200litri al secondo al Lago

Oggi nel Trasimeno si è aperta ufficialmente la condotta che collega il Montedoglio al lago, consentendo il trasferimento di 200 litri di acqua al secondo. Questa operazione rappresenta un passo importante per l’approvvigionamento idrico del bacino, che beneficia delle recenti piogge che hanno fatto risalire il livello dell’acqua di circa 30 centimetri, passando da -170 a -140.

Aperto l'impianto a Tuoro sul Trasimeno questa mattina alla Presenza della Presidente Stefania Proietti: gli effetti a lungo termine sul bacino lacustre e la futura seconda condotta deliberata nel Patto Toscana-Umbria L'acqua della Diga di Montedoglio finalmente - dopo promesse, ritardi e patti siglati - alimenta l’assetato Bacino del Lago Trasimeno, che sta lentamente risalendo grazie alle piogge di questi due mesi, che hanno permesso di recuperare una trentina di centimetri, passando da -170 a -140 centimetri sullo zero idrometrico. Alle 10 di questa mattina a Tuoro sul Trasimeno, - alla presenza della Presidente Stefania... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Aperto il “rubinetto” dalla diga di Montedoglio, 200 litri al secondo per salvare il lago TrasimenoTuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026 – Poco dopo le 10 di questa mattina, sabato 28 febbraio, il "rubinetto" della diga di Montedoglio è...

Trasimeno, lago da salvare. Aperto l'impianto di adduzione da MontedoglioTuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026: la cerimonia di apertura dell'impianto di adduzione dell'acqua dalla diga di Montedoglio.

Una selezione di notizie su Trasimeno.

Temi più discussi: Trasimeno, giornata storica. Apre l’impianto di adduzione; Presentata a Perugia la Strasimeno 2026; A Castiglione del Lago la Ztl sarà attiva tutti i giorni, h24. Il Comune: Benefici in termini di sicurezza urbana e fruizione degli spazi pubblici.

Trasimeno, arriva l'acqua da MontedoglioDopo oltre 20 anni di attesa il primo fiotto d’acqua del Montedoglio si riversa nel lago Trasimeno. Il mega rubinetto da 200 litri al secondo è stato aperto da Regione, struttura del commissario alle ... rainews.it

Trasimeno, giornata storica per il lago. Aperto l’impianto di adduzione da MontedoglioTuoro sul Trasimeno, 28 febbraio 2026 – Un giorno storico. Questa mattina alle 10 al potabilizzatore di Tuoro sul Trasimeno si è tenuta la cerimonia ufficiale di apertura dell’impianto di adduzione da ... lanazione.it

𝐔𝐧 𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞�Il lago Trasimeno è uno di quei luoghi in cui la bicicletta sembra avere tutto: spazio, paesaggio, silenzio.�Ma è sufficiente a far crescere il cicloturismo � 𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢�Abbiamo ped - facebook.com facebook

Umbria, Lago Trasimeno x.com