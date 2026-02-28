VIDEO Giocatore si rifiuta di uscire | caos in panchina nella Super Lig

Durante la partita tra Trabzonspor e Karagumruk, valida per la 24ª giornata di Super Lig e conclusa con un punteggio di 3-1, si è verificato un episodio di tensione in panchina. A circa mezz’ora dall’inizio, Matías Kranevitter ha avvertito un problema fisico, mentre il gioco proseguiva. In quel momento, un giocatore si è rifiutato di uscire dal campo, scatenando confusione tra i membri dello staff e i compagni di squadra.

Durante il match tra Trabzonspor-Karagumruk, valido per la 24ª giornata di Super Lig e terminato 3-1 per i padroni di casa, Matías Kranevitter avverte un problema fisico al 30’ sull’1-1. L’allenatore decide per la sostituzione e manda Özcan dal quarto uomo, ma il centrocampista argentino si rifiuta di uscire, segnalando alla panchina di poter continuare. Dopo attimi di confusione e i fischi dello stadio, il cambio viene annullato. Il tecnico si scusa con Özcan, mentre Kranevitter lascerà il campo solo all’intervallo. (X@sudanalytics). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Giocatore si rifiuta di uscire: caos in panchina nella Super Lig Quando chiude la finestra di mercato della Super Lig turca nel 2026?Notizia fresca giunta in redazione: Siamo a metà della finestra di mercato di gennaio e le speculazioni continuano a crescere mentre i club preparano... Messico nel caos dopo la morte di El Mencho, il Paese sprofonda nella violenza: 26 morti. Farnesina invita gli italiani a non uscire di casaIl Messico vive ore drammatiche dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, storico leader del Cartello Jalisco Nueva... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Discussioni sull' argomento VIDEO Giocatore si rifiuta di uscire: caos in panchina nella Super Lig; Ironman vieta video e selfie in gara: pena la squalifica; Hockey su ghiaccio, video della Casa Bianca per deridere i canadesi: i giocatori Usa si infuriano; Trump e il caos hockey: il video con la rissa, il no della nazionale femminile dopo la gaffe e la bufera su quella maschile. @FrancescoOrdine #juve #juventus #milan #napoli #roma #lazio #atalanta #bologna #torino Il Galatasaray di Osimhen come l'Inter di Lautaro con un debito miliardario ! Il lato oscuro della Super Lig Turca ! video MOLTO interessante che si può ascoltare qui x.com Europa League : Nottingham Forest (17e de PL) a corrige Fenerbahçe (2e de super lig) sur le score de 3-0 - facebook.com facebook