Messico nel caos dopo la morte di El Mencho il Paese sprofonda nella violenza | 26 morti Farnesina invita gli italiani a non uscire di casa

El Mencho, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación, è stato ucciso in un'operazione delle forze dell'ordine. La notizia ha scatenato una serie di scontri tra gruppi rivali e aumenti di violenza in molte città del paese. Le autorità segnalano un incremento dei controlli e delle tensioni nelle aree più colpite. Le strade sono diventate più pericolose e molte persone preferiscono restare in casa. La situazione rimane estremamente instabile e in continua evoluzione.

Il Messico vive ore drammatiche dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, storico leader del Cartello Jalisco Nueva Generación. L’operazione delle forze di sicurezza ha scatenato una reazione violenta e coordinata in almeno undici Stati: autostrade bloccate con veicoli incendiati, attacchi armati contro basi della Guardia nazionale, assalti a infrastrutture strategiche e scontri a fuoco tra narcos ed esercito. Quella che doveva essere un’azione mirata contro uno dei boss più ricercati del Paese si è trasformata in una crisi di sicurezza nazionale, con intere aree paralizzate e la popolazione intrappolata in una spirale di paura e incertezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Messico nel caos dopo la morte di El Mencho: lo Stato colpisce il cartello, il Paese sprofonda nella violenzaEl Mencho, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación, è stato ucciso durante un'operazione delle forze di sicurezza.

Messico nel caos dopo la morte di "el Mencho": almeno 26 mortiNemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è stato ucciso in un’operazione delle forze dell’ordine, provocando un’ondata di scontri armati nel Messico occidentale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Messico nel caos dopo l'uccisione del Mencho, il signore della droga di Jalisco; Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho: incendi e blocchi stradali. Video; Messico nel caos dopo la morte di El Mencho: scontri tra narcos ed esercito; Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho. Sparatorie e incendi, saccheggi e almeno 26 morti.

Messico nel caos, almeno 26 morti negli scontri narcos-esercito dopo l'uccisione del super boss El Mencholl Messico sprofonda nel caos e nella violenza dopo l'operazione che ha portato all'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, il capo del cartello di Jalisco. ilgazzettino.it

Messico nel caos, esercito uccide El Mencho: narcos attaccano dopo la morte del bossNemesio Oseguera era ricercato anche negli Usa, su di lui taglia di 15 milioni di dollari ... adnkronos.com

Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho: incendi e blocchi stradali. Video Link nei commenti - facebook.com facebook

Messico nel caos per l'uccisione del capo dei narcos: campionato di calcio sospeso, aeroporti chiusi. La Farnesina: "Evitate spostamenti" ift.tt/IZNhgAF x.com