Quando chiude la finestra di mercato della Super Lig turca nel 2026?

La finestra di mercato della Super Lig turca si chiude il 31 gennaio 2026. A metà gennaio, le squadre sono ancora attive nelle trattative, con molte operazioni che potrebbero essere concluse nelle ultime settimane di questa finestra. La stagione continuera’ a offrire aggiornamenti e novità, mentre i club preparano le loro mosse strategiche per il resto della stagione 2025-2026.

Notizia fresca giunta in redazione: Siamo a metà della finestra di mercato di gennaio e le speculazioni continuano a crescere mentre i club preparano alcune grandi mosse di metà stagione. I reparti trasferimenti dei club della Premier League saranno impegnati fino alla fine del mese, ma non solo con i potenziali ingressi. Potrebbero esserci giocatori pronti ad abbandonare, e la Super Lig turca è diventata una destinazione attraente per molte grandi stelle. Potrebbe piacerti Già quest’inverno, il Fenerbahce ha ingaggiato l’ex centrocampista dell’Arsenal Matteo Guendouzi dalla Lazio per 28 milioni di euro, ed è stato collegato con un trasferimento all’ex centrocampista del Chelsea N’Golo Kante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

