Scrivi la storia costruisci il tuo futuro ecco il motto del Carducci-da Feltre per l' Open Day
“Scrivi la storia, costruisci il tuo futuro!”. È questo il motto scelto per l’Open day dell’istituto comprensivo Carducci-V. Da Feltre di Reggio Calabria, che anche quest’anno apre le porte al territorio per far conoscere le strutture e presentare la ricca offerta formativa.Venerdì 12 dicembre e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
