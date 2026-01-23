Viabilita’ | su A12 chiusa per una notte l’uscita di Civitavecchia nord

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, l’uscita di Civitavecchia Nord sulla A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa per una notte. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante il periodo di chiusura.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, è prevista la chiusura dello svincolo di Civitavecchia nord. Questa chiusura avrà luogo dalle 22:00 di lunedì 26 gennaio fino alle 6:00 di martedì 27 gennaio, e riguarderà l’uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. Per chi desidera evitare disagi, si consiglia di utilizzare come alternativa l’uscita a Civitavecchia Porto. La comunicazione è stata diramata da Autostrade. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

