Viabilita’ | su A12 chiusa per una notte l’uscita di Civitavecchia nord

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, l’uscita di Civitavecchia Nord sulla A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa per una notte. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante il periodo di chiusura.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, è prevista la chiusura dello svincolo di Civitavecchia nord. Questa chiusura avrà luogo dalle 22:00 di lunedì 26 gennaio fino alle 6:00 di martedì 27 gennaio, e riguarderà l’uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. Per chi desidera evitare disagi, si consiglia di utilizzare come alternativa l’uscita a Civitavecchia Porto. La comunicazione è stata diramata da Autostrade. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilita’: chiusure notturne A12 Roma-Civitavecchia, tratto sud-nord verso Ss1 AuereliaPer consentire lavori di manutenzione sulla segnaletica orizzontale, sulla A12 Roma-Civitavecchia, tra giovedì 8 e domenica 11 gennaio, dalle 22:00 alle 6:00, sarà chiuso il tratto tra Civitavecchia Sud e Nord in direzione SS1 Aurelia.

Viabilita’: diramazione Roma sud, chiusa per una notte l’uscita della stazione di San CesareoLa stazione di San Cesareo sulla D19 Diramazione Roma sud sarà chiusa dalle 22:00 di mercoledì 21 gennaio alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, per consentire lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza.

