Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 28 febbraio 2026, Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità della Regione Lazio, ha annunciato la riapertura della Pontina. Tuttavia, sulla carreggiata si segnalano ancora code e rallentamenti, rendendo difficile il traffico sulla principale arteria che collega Roma alla provincia. La situazione resta sotto osservazione e gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle eventuali variazioni.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio riapertura la Pontina dobbiamo code per incidente tra Pomezia e Roma non direzione Roma raccordo anulare carreggiata interna segnaliamo code tra Flaminia Salaria Il code a tratti tra Nomentana e ampiamente in esterna segnaliamo che ho detto la strada Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud coda per traffico sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro e code sulla Cristoforo Colombo all'altezza di via di Malafede in direzione Ostia sulla linea Metromare Domani primo marzo servizio potenziato in occasione della Mezza Maratona Roma Ostia con.