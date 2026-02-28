Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 28 febbraio 2026, si segnala un incidente tra la diramazione Roma sud e l’Appia, secondo le informazioni di Astral Infomobilità. La viabilità sulla regione Lazio è interessata da questa situazione, mentre in esterna si registrano disagi lungo alcune strade dell’area. La situazione resta monitorata e le autorità stanno gestendo il traffico.

Astral infomobilità per incidente tra diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna nell'amore allentamenti tratti e diramazione Roma Sud cose sulla Cristoforo Colombo all'altezza di via di Malafede verso Ostia e quindi anche sulla via dell'aeroporto di Fiumicino tra la porti via della Scafa sempre in direzione Ostia sul mare domani primo marzo servizio potenziato in occasione della Mezza Maratona Roma Ostia con corsi e straordinaria per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e dei dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata al trasporto ferroviario prosegue fino alle 21 di questa sera lo sciopero nazionale di 24 e indietro dal. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sull'altra turbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito alla prudenza per... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e raccordo anulare in carreggiata esterna ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook