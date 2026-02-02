Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 20 | 25

Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare. La circolazione ora è tornata regolare. Stesso discorso sul tratto urbano della Roma Teramo e sul Raccordo Anulare, dove i rallentamenti persistono ancora. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla per domani, con piogge sparse e temporali sui settori settentrionali della regione. Nel frattempo, sono state chiuse alcune tratte autostradali: sulla A

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana risolto l'incidente all'altezza via della Giustiniana in direzione raccordo anulare la circolazione è regolare circolazione regolare anche sul tratto Urbano della Roma Teramo sulla Roma Fiumicino e sul Raccordo Anulare permangono i rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede direzione Ostia Cambiamo argomento l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio Dalle prime ore di domani martedì 3 febbraio sono previste sui settori settentrionali della Regione precipitazioni sparse a carattere di rovescio o breve temporale un invito alla prudenza nella guida siamo in chiusure cantieri sulla A1 Firenze Roma per consentire i lavori di pavimentazione chiuso il tratto autostradale compreso tra Guidonia Montecelio video per la A24 Roma Teramo in direzione Napoli a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani martedì 3 febbraio la chiusura si replica nelle due notti successive con le stesse modalità alternativi sono consultabili sul nostro sito nella pagina dedicata la Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi viaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità e ben ritornati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla statale Pontina ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

#Roma #viabilità Al Nuovo Salario, ripristinato il percorso della linea 349 su via Chiusi. La linea era deviata a seguito della caduta di un albero. x.com

Jesolo, Litorale | Raddoppio di via Roma Destra e raccordo Nord verso Cortellazzo: la “rivoluzione” della viabilità d’accesso al litorale entra nel vivo - facebook.com facebook